В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности, объявленный на территории Москвы и Московской области, был продлен, сообщили в Гидрометцентре России. Он действует вплоть до вторника, 24 марта. Такая мера связана с риском образования гололедицы на дорогах в ночные и утренние часы, передает ТАСС.

Желтый уровень, предупреждающий о потенциальной опасности погодных условий, продлен на территории Москвы и Подмосковья до 02:00 мск вторника, 24 марта из-за возможного образования гололедицы в ночные и утренние часы, — говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что автомобилисты в Москве могут не торопиться менять зимние шины на летние. Она пояснила, что несмотря на плюс 10 градусов днем, ночью сохраняются минусовые температуры.

До этого метеоролог Александр Сергеев сообщил, что в мае в Москве с большой долей вероятности установится настоящая жара. Он также не исключил похолоданий в марте вплоть до новых снегопадов. По словам специалиста, также ожидаются резкие перепады атмосферного давления.