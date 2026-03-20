20 марта 2026 в 13:58

Более 50 очагов бешенства обнаружили в одном регионе в 2026 году

В Новосибирской области обнаружили 53 очага бешенства с начала 2026 года

В Новосибирской области специалисты обнаружили 53 очага бешенства с начала 2026 года, пишет Сиб.фм со ссылкой на управление ветеринарии по региону. Их выявили на территориях в режиме карантина.

Основным носителем инфекции по-прежнему остаются лисы, уточнили специалисты. При этом в последнее время увеличилось число заболевших среди домашних животных. При обнаружении больных зверей ветслужбы изымают их и уничтожают строго в соответствии с законодательством.

Для бешенства среди диких плотоядных характерна цикличность с интервалом один–два года. Ключевыми факторами, определяющими активность распространения вируса, выступают биологические особенности популяций лис, продолжительность снежных зим и сезоны нехватки корма.

Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели в Новосибирской области из-за вспышек бешенства и пастереллеза среди скота. Меры распространили на всю территорию области, они необходимы для более четкой координации действий служб и ограничения перемещения животных.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Четверо детей пострадали при взрыве газа в жилом доме
Москвичам рассказали, когда в столице полностью сойдет снег
Муж Ивлеевой влез в долги на 570 тыс. рублей из-за яиц и стройки
Российская бортпроводница разбила нос во время рейса из Коломбо в Москву
Военкор узнал о переброске элиты ВСУ к границе России
Что известно о последних днях жизни и смерти Филарета
Любивший деньги начальник колонии сам оказался за решеткой
Над Брянской областью сбили дрон самолетного типа
Специальный сервис поможет россиянам оценить готовность к домашним питомцам
Стало известно, как снижение ключевой ставки отразится на инфляции
Экс-тренер «Зенита» объяснил, почему команда не может забить с игры
Врач дала советы, как завершить пост без стресса для организма
Украинские дипломаты с легкой руки превратили Италию в «Ресбублику»
Мощное землетрясение произошло у берегов тихоокеанского государства
«А у нас есть Выборг!»: Милонов предложил отменить туры за границу
В РПЦ назвали ключевую причину раскола православия на Украине
Моряки атакованного газовоза «Арктик Метагаз» вернулись домой в Мурманск
Премьер Польши заявил об отсутствии «плана Б» по кредиту Евросоюза Украине
Центробанк заметил замедление экономической активности в России
Стало известно, где похоронят Галину Мшанскую
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

