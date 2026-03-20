Более 50 очагов бешенства обнаружили в одном регионе в 2026 году

В Новосибирской области специалисты обнаружили 53 очага бешенства с начала 2026 года, пишет Сиб.фм со ссылкой на управление ветеринарии по региону. Их выявили на территориях в режиме карантина.

Основным носителем инфекции по-прежнему остаются лисы, уточнили специалисты. При этом в последнее время увеличилось число заболевших среди домашних животных. При обнаружении больных зверей ветслужбы изымают их и уничтожают строго в соответствии с законодательством.

Для бешенства среди диких плотоядных характерна цикличность с интервалом один–два года. Ключевыми факторами, определяющими активность распространения вируса, выступают биологические особенности популяций лис, продолжительность снежных зим и сезоны нехватки корма.

Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели в Новосибирской области из-за вспышек бешенства и пастереллеза среди скота. Меры распространили на всю территорию области, они необходимы для более четкой координации действий служб и ограничения перемещения животных.