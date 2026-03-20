20 марта 2026 в 14:11

Бизнесмен попытался «отмыть» через суд 60 млн рублей

В Новосибирске бизнесмен попытался легализовать замороженные в банке миллионы

Бизнесмен из Новосибирска придумал хитрый способ легализовать замороженные на банковском счету 60 млн рублей, заявили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края. Для этого мужчина оформил фиктивный договор займа на своего знакомого, а тот предъявил требование возврата долга в суде.

Введенные в заблуждение судьи признали требования истца справедливыми и удовлетворили их. Вынесенное решение должно было снять с миллионов на счету банковскую блокировку. Однако обман вскрылся и прокуроры потребовали пересмотра дела. В итоге в удовлетворении иска отказали, решение подтвердила апелляция.

Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин сообщил о ликвидации в столице крупного узла связи, задействованного мошенниками, а также о задержании трех фигурантов. Силовая операция проводилась совместно с представителями ФСБ. Задержанные арендовали квартиры для установки оборудования и обеспечения его непрерывной работы.

Кроме того, в управлении МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий сообщили о новой мошеннической схеме, связанной с порталом mos.ru. Злоумышленники рассылают гражданам сообщения о якобы подозрительном входе в личный кабинет с неизвестного устройства, после чего убеждают жертв немедленно связаться с указанным номером, где их уже ждут фальшивые «сотрудники техподдержки».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Четверо детей пострадали при взрыве газа в жилом доме
Москвичам рассказали, когда в столице полностью сойдет снег
Муж Ивлеевой влез в долги на 570 тыс. рублей из-за яиц и стройки
Российская бортпроводница разбила нос во время рейса из Коломбо в Москву
Военкор узнал о переброске элиты ВСУ к границе России
Что известно о последних днях жизни и смерти Филарета
Любивший деньги начальник колонии сам оказался за решеткой
Над Брянской областью сбили дрон самолетного типа
Специальный сервис поможет россиянам оценить готовность к домашним питомцам
Стало известно, как снижение ключевой ставки отразится на инфляции
Экс-тренер «Зенита» объяснил, почему команда не может забить с игры
Врач дала советы, как завершить пост без стресса для организма
Украинские дипломаты с легкой руки превратили Италию в «Ресбублику»
Мощное землетрясение произошло у берегов тихоокеанского государства
«А у нас есть Выборг!»: Милонов предложил отменить туры за границу
В РПЦ назвали ключевую причину раскола православия на Украине
Моряки атакованного газовоза «Арктик Метагаз» вернулись домой в Мурманск
Премьер Польши заявил об отсутствии «плана Б» по кредиту Евросоюза Украине
Центробанк заметил замедление экономической активности в России
Стало известно, где похоронят Галину Мшанскую
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

