Бизнесмен попытался «отмыть» через суд 60 млн рублей

Бизнесмен из Новосибирска придумал хитрый способ легализовать замороженные на банковском счету 60 млн рублей, заявили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края. Для этого мужчина оформил фиктивный договор займа на своего знакомого, а тот предъявил требование возврата долга в суде.

Введенные в заблуждение судьи признали требования истца справедливыми и удовлетворили их. Вынесенное решение должно было снять с миллионов на счету банковскую блокировку. Однако обман вскрылся и прокуроры потребовали пересмотра дела. В итоге в удовлетворении иска отказали, решение подтвердила апелляция.

Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин сообщил о ликвидации в столице крупного узла связи, задействованного мошенниками, а также о задержании трех фигурантов. Силовая операция проводилась совместно с представителями ФСБ. Задержанные арендовали квартиры для установки оборудования и обеспечения его непрерывной работы.

Кроме того, в управлении МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий сообщили о новой мошеннической схеме, связанной с порталом mos.ru. Злоумышленники рассылают гражданам сообщения о якобы подозрительном входе в личный кабинет с неизвестного устройства, после чего убеждают жертв немедленно связаться с указанным номером, где их уже ждут фальшивые «сотрудники техподдержки».