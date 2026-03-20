20 марта 2026 в 13:54

«Слон в посудной лавке»: в руководстве Израиля разгорелся скандал

Министр нацбезопасности Израиля поссорился с главой Генштаба ЦАХАЛ

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир поссорился с главой Генштаба ЦАХАЛ Эялем Замиром, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники. По их словам, конфликт завязался из-за мер реагирования на преступления националистов на Западном берегу Иордана во время заседания кабинета министров.

Замир подчеркнул, что «в арабов бросали камни», и один солдат ЦАХАЛ был ранен. Бен-Гвир в свою очередь ответил, что с любым, кто нападает на военнослужащих, необходимо бороться решительно. Также он подверг критике действия военных.

Мы должны признать, что региональный командующий ведет себя как слон в посудной лавке, — добавил руководитель Генштаба.

Ранее стало известно, что в телеграмме, распространенной посольством США в Иерусалиме, приводится израильская оценка, согласно которой Иран намерен продолжать сопротивление, несмотря на гибель верховного руководителя Али Хаменеи. Как отмечается в документе, устойчивость иранского руководства оказалась одним из факторов, которые вашингтонская администрация, по всей видимости, не учла в должной мере при планировании своих действий.

