Любивший деньги начальник колонии сам оказался за решеткой СК по Челябинской области сообщил об аресте начальника ИК №11 по делу о взятке

Суд арестовал начальника исправительной колонии №11 ГУФСИН России по Челябинской области, задержанного сотрудниками УФСБ, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Следователи Металлургического района возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего руководителя учреждения по статье о получении взятки в крупном размере.

По данным следствия, в период с 31 мая 2024 года по 31 декабря 2025 года обвиняемый, действуя из корыстных побуждений, получал через посредника от одного из осужденных деньги и иное имущество. Общая стоимость полученного составила не менее 670 тыс. рублей. Взамен начальник колонии незаконно улучшал условия содержания взяткодателя в исправительном учреждении.

Следователи провели обыски по месту жительства и работы обвиняемого. В настоящее время устанавливаются другие возможные преступления, а также ведется сбор доказательств.