Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 15:25

Любивший деньги начальник колонии сам оказался за решеткой

СК по Челябинской области сообщил об аресте начальника ИК №11 по делу о взятке

Подписывайтесь на нас в MAX

Суд арестовал начальника исправительной колонии №11 ГУФСИН России по Челябинской области, задержанного сотрудниками УФСБ, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Следователи Металлургического района возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего руководителя учреждения по статье о получении взятки в крупном размере.

По данным следствия, в период с 31 мая 2024 года по 31 декабря 2025 года обвиняемый, действуя из корыстных побуждений, получал через посредника от одного из осужденных деньги и иное имущество. Общая стоимость полученного составила не менее 670 тыс. рублей. Взамен начальник колонии незаконно улучшал условия содержания взяткодателя в исправительном учреждении.

Следователи провели обыски по месту жительства и работы обвиняемого. В настоящее время устанавливаются другие возможные преступления, а также ведется сбор доказательств.

Россия
Челябинская область
исправительные колонии
взятки
суды
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.