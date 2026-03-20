20 марта 2026 в 15:07

В РПЦ назвали ключевую причину раскола православия на Украине

Спикер РПЦ Кипшидзе: покойный патриарх Филарет начал раскол УПЦ

Вахтанг Кипшидзе
Раскол Украинской православной церкви начался из-за амбиций покойного патриарха Филарета (в миру — Михаил Денисенко), который после неудачи при избрании на московский патриарший престол создал свою квазирелигиозную структуру, заявил NEWS.ru заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, этот «киевский патриархат» просуществовал до 2018 года, когда на его основе при поддержке местных властей была создана Православная церковь Украины.

Так называемый патриарх Филарет, иными словами, раскольник Денисенко, был одним из инициаторов украинского раскола. Когда его амбиции быть избранным на престол патриарха Московского не были удовлетворены, он решил создать свою квазирелигиозную структуру, которая тогда называлась киевским патриархатом. Он просуществовал вплоть до новой операции украинского раскола, которая состоялась в 2018 году и увенчалась созданием ПЦУ. Мы не знаем до конца, насколько новосозданная Православная церковь Украины в конечном счете удовлетворяла интересы Филарета. Но то, что без его многолетних раскольнических трудов эта структура не смогла бы появиться, это точно, — пояснил Кипшидзе.

Представитель РПЦ отметил, что Украина относится к канонической территории Московского патриархата, где существовала единственная структура — Украинская православная церковь. По его словам, УПЦ признавалась всеми поместными православными церквями до событий 2018 года. Он также добавил, после создания ПЦУ при содействии украинских властей начался захват приходов и лавр у канонической Украинской православной церкви.

Концепция канонической территории РПЦ гласит, что вся территория бывшего Советского Союза за исключением Грузии, где есть своя поместная церковь и Армении, где действует не православная, но ориентальная армянская церковь, относится к канонической территории Московского патриархата. В нее включена и Украина. И поэтому существующая там каноническая структура, УПЦ, все время относилась к Московскому патриархату, имея права автономии, то есть являясь самоуправляемой церковью. Она сохраняла каноническое единство в своих внутренних делах, управлялась самостоятельно. УПЦ признавалась другими православными церквями до 2018 года, когда Филарет не создал на Украине раскол, — резюмировал Кипшидзе.

Ране митрополит Епифания сообщил, что Филарет скончался в возрасте 97 лет. Священнослужитель, известный разрывом связи с РПЦ, умер из-за остановки сердца.

Украина
РПЦ
УПЦ
православие
Дмитрий Бугров
Александрина Гуловская
