20 марта 2026 в 15:03

Стало известно, где похоронят Галину Мшанскую

Мшанскую похоронят на Большеохтинском кладбище в Петербурге 23 марта

Музыкального редактора Ленинградского телевидения Галину Мшанскую похоронят на Большеохтинском кладбище в Санкт-Петербурге 23 марта, заявил в беседе с ТАСС источник из окружения журналистки. По его словам, автор телепрограммы «Царская ложа» упокоится рядом со своими родителями.

Похороны состоятся в понедельник на Большеохтинском кладбище. Это было ее личной просьбой, там также упокоены ее родители, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее стало известно, что супруга народного артиста СССР Олега Басилашвили скончалась на 92-м году жизни от обширного инфаркта. Она вышла замуж за актера в конце 60-х годов, в браке у пары родились две дочери. В последние годы телеведущая тяжело болела из-за осложнений после перенесенного коронавируса.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной телеведущей. По словам главы города, Мшанская обладала уникальными знаниями в сфере театрального искусства и классической музыки.

Также диктор Владимир Березин назвал Мшанскую профессионалом высшего класса и истинной музой для своего прославленного мужа. По словам Березина, она была олицетворением «знака профессии», оставаясь при этом важнейшей составляющей жизни артиста.

