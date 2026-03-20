Беглов выразил соболезнования Басилашвили в связи со смертью его жены

Супруга народного артиста СССР Олега Басилашвили Галина Мшанская умерла в возрасте 91 года, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Глава города выразил соболезнования.

Выражаю глубокие соболезнования Вам и Вашей семье в связи с постигшей тяжелой утратой — уходом из жизни самого близкого и родного человека — Вашей супруги Галины Евгеньевны Мшанской, — говорится в публикации.

По его словам, Мшанская обладала глубокими знаниями в области театра и классической музыки. Она работала на телевидении, где была автором и ведущей программы «Царская ложа», посвященной ключевым событиям культурной жизни города.

Причиной смерти Мшанской стал обширный инфаркт. Последние несколько лет женщина тяжело болела — сказывались последствия перенесенной коронавирусной инфекции. Мшанской был 91 год. Она работала автором и ведущей программы «Царская ложа», в которой рассказывала о культурных событиях Санкт-Петербурга. Замуж за Басилашвили она вышла в конце 60-х годов прошлого века. У супругов есть две дочери.