Что известно о прощании с ведущей Мшанской в Петербурге

Церемония прощания с ведущей Мшанской началась в Петербурге

Родные и близкие жены народного артиста СССР Олега Басилашвили, телеведущей Галины Мшанской, прощаются с ней на Большеохтинском кладбище, сообщил канал «78». Посетители траурной территории пришли с цветами.

Ранее сообщалось, что прощание с Мшанской пройдет в закрытом формате, такое решение приняли родственники. Автор телепрограммы «Царская ложа» упокоится рядом со своими родителями.

Известно, что супруга Басилашвили скончалась на 92-м году жизни от обширного инфаркта. Она вышла замуж за актера в конце 1960-х годов, в браке у пары родились две дочери. В последние годы телеведущая тяжело болела из-за осложнений после перенесенного коронавируса.

