Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 09:56

«Огромная боль»: Матвиенко с теплом вспомнила о заслугах Мшанской

Матвиенко выразила соболезнования Басилашвили в связи с кончиной Мшанской

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования народному артисту СССР Олегу Басилашвили в связи со смертью его супруги Галины Мшанской. В телеграмме, которую распространила пресс-служба СФ, она назвала уникальным и бесценным вклад ведущей в развитие телевидения и культуры Санкт-Петербурга.

Уход из жизни родного и близкого человека, который был рядом десятилетия, — это личная трагедия, огромная боль, и ее не умаляет даже время, но все хорошее и светлое, что связано с ним, остается в нашем сердце и памяти, — подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, Мшанская была легендой Северной столицы, а также блестящим эрудитом и вдохновителем для многих в сфере культуры и искусства. Председатель СФ охарактеризовала телеведущую как мудрую и отзывчивую женщину, которая умела понимать людей и всегда находилась в творческом поиске.

Ранее сообщалось, что прощание с Мшанской пройдет в закрытом формате, такое решение приняли родственники. Похороны состоятся 23 марта на Большеохтинском кладбище в Петербурге. Автор телепрограммы «Царская ложа» упокоится рядом со своими родителями.

Валентина Матвиенко
соболезнования
телеведущие
смерти
Олег Басилашвили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.