20 марта 2026 в 15:18

Экс-тренер «Зенита» объяснил, почему команда не может забить с игры

Рапопорт связал слабую реализацию «Зенита» с игры с обновлением состава

Борис Рапопорт Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press
«Зенит» два матча подряд не может забить с игры из-за плохой реализации, хотя имеет очень сильный подбор футболистов, заявил NEWS.ru экс-тренер сине-бело-голубых Борис Рапопорт. Он отметил, что за последние годы состав команды обновился, новичкам требуется время на адаптацию.

Для меня странно. «Зенит» создает достаточно моментов с игры, но с реализацией появились проблемы. Может быть, они потеряли уверенность и спокойствие. «Зенит» играет в неплохой, но немного медленный футбол. Несколько лет назад они играли быстрее, были другие исполнители. Сейчас поменялся состав, появились новые футболисты, требуется адаптация и время. На мой взгляд, ничего страшного не происходит. Все решится в апреле, когда «Краснодар» приедет в Санкт-Петербург. Остальные клубы лихорадят, — сказал Рапопорт.

Ранее экс-тренер сине-бело-голубых заявил, что «Зенит» может одержать минимальную победу над московским «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Он подчеркнул, что главной задачей команды Сергея Семака станет отсутствие потерь мяча в опасных зонах.

ФК Зенит
футбол
РПЛ
спорт
Виктор Байбаков
В. Байбаков
