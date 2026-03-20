20 марта 2026 в 13:26

Бывший тренер «Зенита» дал прогноз на матч против «Динамо» в РПЛ

Экс-тренер Рапопорт: «Зенит» одержит минимальную победу над «Динамо»

ФК «Зенит» Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
«Зенит» может одержать минимальную победу над московским «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), считает экс-тренер сине-бело-голубых Борис Рапопорт. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что главной задачей команды Сергея Семака станет отсутствие потерь мяча в опасных зонах.

«Зенит» — фаворит. Но я думаю, что «Динамо» сможет выстроить игру от обороны — команда [Ролана] Гусева очень прибавила в последнее время и теперь представляет единое целое. Видимо, наладилось все внутри. Для «Зенита» главное не потерять мяч в опасной зоне — «Динамо» может очень быстро сыграть в атаку. Это очень важный момент. Мне кажется, голов много не будет, и «Зенит» победит — 1:0 или 2:1, — сказал Рапопорт.

Матч «Динамо» — «Зенит» состоится 22 марта на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 (мск). «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 45 очков. «Динамо» располагается на седьмой строчке с 30 баллами.

Ранее играющий за американский «Чарльстон» выпускник академии «Локомотива» Кирилл Пахомов заявил, что полузащитник красно-зеленых Алексей Батраков мог бы стать звездой в американской MLS. Он вспомнил, что вместе с 20-летним спортсменом играл его брат.

футбол
РПЛ
ФК Зенит
Динамо
Виктор Байбаков
Кирилл Николаев
