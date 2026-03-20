20 марта 2026 в 15:08

«А у нас есть Выборг!»: Милонов предложил отменить туры за границу

Виталий Милонов
В России в свете напряженной геополитической ситуации следует отменить продажи туров за границу, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире телеканала НТВ. По его словам, россиянам следует рассматривать для отдыха либо внутренние направления, либо курорты в дружественных странах.

Сейчас не время [для путешествий]! Я понимаю туркомпании — они будут говорить «едьте», потому что для них это деньги, для них [это] нажива. Они и так уже пропагандируют вот этот быдло all inlusive (все включено. — NEWS.ru) в Турции, который вообще запретить надо. Сейчас ездить за границу [не время]. <...> А у нас есть Выборг! У нас есть Петербург! сказал Милонов.

По словам парламентария, нет смысла отдыхать в многоэтажках Дубая, когда в стране есть города, подобные Северной столице. Если же россияне нацелены на летний отдых у моря, то им следует выбирать только дружественные направления, подчеркнул он.

Туроператоры, закройте все свои зарубежные поездки! В Россию пусть люди едут. Мы живем в самой красивой стране, — подчеркнул депутат.

Ранее Милонов призвал запретить одноразовые мангалы для шашлыков. По его словам, одноразовые мангалы, продающиеся в каждом придорожном магазине, составляют львиную долю сезонного мусора.

