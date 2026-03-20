Мощное землетрясение произошло у берегов тихоокеанского государства

Мощное землетрясение зафиксировали у побережья тихоокеанского государства Вануату в акватории Кораллового моря, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Его магнитуда составила 6,1.

Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане в 173 километрах к юго-востоку от столицы Вануату, города Порт-Вила. При этом очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Угроза цунами в регионе не объявлялась. Есть ли пострадавшие в результате землетрясения, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Магадане произошло мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в районе 22:00 по местному времени (около 14:00 по московскому времени). Жители сообщили, что в квартирах затряслись люстры, а предметы начали падать с полок. Некоторые горожане в страхе выбежали на улицу.

До этого в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр находился в 46 километрах к северо-востоку от города Токат. Глубина подземных толчков составила шесть километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.