20 марта 2026 в 15:05

Премьер Польши заявил об отсутствии «плана Б» по кредиту Евросоюза Украине

Премьер Польши Туск: Венгрия способна остановить выделение €90 млрд Украине

Дональд Туск Фото: Didier Lebrun/IMAGO/Global Look Press
Венгрия может продолжить блокировать выделение кредита ЕС Украине на €90 млрд (8,7 трлн рублей), заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, у Евросоюза отсутствует альтернативный механизм для обхода такой позиции, передает ТАСС.

Я не хочу никого вводить в заблуждение — нет никакого плана Б. Если какое-то государство, в данном случае Венгрия, упрется и продолжит блокировать изменения в бюджете сообщества, то у него это получится с успехом, — сказал Туск.

Он также отметил, что до проведения парламентских выборов в Венгрии, назначенных на 12 апреля, вероятность разблокировки решения остается низкой. По его словам, до этого срока ЕС, скорее всего, не сможет согласовать выделение средств.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru заявил, что разногласия между Евросоюзом и Венгрией могут спровоцировать раскол внутри объединения. По его словам, вслед за венграми из ЕС могут выйти Словакия, Чехия и Польша. Он выразил мнение, что действия Евросоюза свидетельствуют о пересмотре системы взаимоотношений между странами-членами.

