Специальный сервис поможет россиянам оценить готовность к домашним питомцам В России запустили проект для оценки готовности к домашним животным

Общественное движение «Дай лапу» запустило проект «Собака или кошка», с помощью которого россияне смогут оценить готовность к домашнему питомцу, рассказала ТАСС руководитель движения Александра Нуриева. По ее словам, главная цель проекта — сформировать у людей ответственное отношение к выбору животного.

Из этой логики вырос проект «Собака или кошка» — всероссийское просветительское голосование, которое движение «Дай лапу» проводит с 10 марта по 10 апреля 2026 года на сайте sobaka-ili-koshka.ru, — отметила она.

Пользователь попадает на платформу, где представлены различные тесты, а также калькуляторы времени и финансов.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков предостерег владельцев домашних питомцев от смешивания в одной миске промышленного корма и натуральной еды. По словам эксперта, подобный тип питания наносит серьезный урон здоровью кошек и собак и является наиболее опасным для них.