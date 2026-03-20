20 марта 2026 в 15:22

Специальный сервис поможет россиянам оценить готовность к домашним питомцам

В России запустили проект для оценки готовности к домашним животным

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Общественное движение «Дай лапу» запустило проект «Собака или кошка», с помощью которого россияне смогут оценить готовность к домашнему питомцу, рассказала ТАСС руководитель движения Александра Нуриева. По ее словам, главная цель проекта — сформировать у людей ответственное отношение к выбору животного.

Из этой логики вырос проект «Собака или кошка» — всероссийское просветительское голосование, которое движение «Дай лапу» проводит с 10 марта по 10 апреля 2026 года на сайте sobaka-ili-koshka.ru, — отметила она.

Пользователь попадает на платформу, где представлены различные тесты, а также калькуляторы времени и финансов.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков предостерег владельцев домашних питомцев от смешивания в одной миске промышленного корма и натуральной еды. По словам эксперта, подобный тип питания наносит серьезный урон здоровью кошек и собак и является наиболее опасным для них.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал объяснил затишье ВС России над центральными районами Украины
Одна необычная пара вступила в брак в Крыму
Четверо детей пострадали при взрыве газа в жилом доме
Москвичам рассказали, когда в столице полностью сойдет снег
Муж Ивлеевой влез в долги на 570 тыс. рублей из-за яиц и стройки
Российская бортпроводница разбила нос во время рейса из Коломбо в Москву
Военкор узнал о переброске элиты ВСУ к границе России
Что известно о последних днях жизни и смерти Филарета
Любивший деньги начальник колонии сам оказался за решеткой
Над Брянской областью сбили дрон самолетного типа
Специальный сервис поможет россиянам оценить готовность к домашним питомцам
Стало известно, как снижение ключевой ставки отразится на инфляции
Экс-тренер «Зенита» объяснил, почему команда не может забить с игры
Врач дала советы, как завершить пост без стресса для организма
Украинские дипломаты с легкой руки превратили Италию в «Ресбублику»
Мощное землетрясение произошло у берегов тихоокеанского государства
«А у нас есть Выборг!»: Милонов предложил отменить туры за границу
В РПЦ назвали ключевую причину раскола православия на Украине
Моряки атакованного газовоза «Арктик Метагаз» вернулись домой в Мурманск
Премьер Польши заявил об отсутствии «плана Б» по кредиту Евросоюза Украине
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

