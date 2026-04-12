«Погода не оставила шансов»: Митя Фомин рухнул во время концерта Певец Митя Фомин упал на сцене в Шерегеше во время снегопада

Певец Митя Фомин рухнул на сценический настил во время концерта на горнолыжном курорте Шерегеш. Виной всему оказалась непогода — обильные осадки в виде снега и корка льда превратили площадку в настоящий каток. Артисту 52 года, однако он быстро сориентировался и встал, не прерывая выступления.

Погода и осадки в Шерегеше не оставили шансов не упасть в ноги любимым зрителям! Спасибо, что поддержали в этот скользкий момент и не дали свалиться духом, — поделился эмоциями Фомин в соцсетях.

Певец отнесся к казусу с самоиронией, отметив, что его леопардовый костюм и реакция публики слились в общем «клокочущем вайбе». Поклонники встретили падение кумира одобрительными возгласами и поддержали его аплодисментами. Серьезных повреждений артист избежал.

Ранее сообщалось, что концерт российского рэпера Scally Milano завершился через 20 минут после начала в Узбекистане. По информации источника, выступление в ташкентском клубе VM BAR 9 апреля было прервано, когда артист объявил, что не может продолжать, и покинул сцену.