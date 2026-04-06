Россиянам ответили, как не нарваться на мошенников при установке приложения Доцент Щербаченко призвал не скачивать приложения в обход официального магазина

Для защиты от мошенников следует избегать установки приложений вне официального магазина, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Он также порекомендовал проверять сведения о подозрительной программе в Сети.

Мошенники часто маскируют вредоносные программы под мобильные приложения. Скачивая безобидные на первый взгляд сервисы, игры, обновления и полезные утилиты, необходимо выполнить ряд простых проверок. Не скачивайте программы по ссылкам в мессенджерах или сторонних интернет-площадках. Если ее предлагают установить «срочно» или в обход официального магазина, от этого лучше отказаться. У добросовестного разработчика обычно есть сайт, рабочие контакты и история других приложений. Если профиль создан недавно, выглядит пустым или вызывает сомнения — это серьезный повод насторожиться, — предупредил Щербаченко.

Он подчеркнул, что ошибки в названии приложения, некачественные скриншоты, странный перевод и отсутствие фирменного стиля могут указывать на подделку. Кроме того, по словам Щербаченко, высокая оценка не гарантирует безопасность программы. Доцент пояснил, что, если отзывы однотипны, массово опубликованы в один день и не содержат деталей, они могут быть накрученными.

Перед установкой полезно ввести название приложения в поиск вместе со словами «мошенничество», «фишинг» или «отзывы». Это поможет быстро понять, не жаловались ли пользователи на кражу данных или подозрительное поведение программы. Также нужно посмотреть, какой доступ запрашивает ПО. Опасно, если калькулятор, игра или другой простой сервис просит допуск к СМС, звонкам, функциям администратора или сервисам доступности. Если приложение вызывает хотя бы малейшие сомнения, от установки лучше отказаться, — резюмировал Щербаченко.

Ранее юрист Галина Земскова сообщила о новой мошеннической схеме, в которой злоумышленники выдают себя за брокеров по ипотеке и предлагают клиентам с плохой кредитной историей «специальные условия» или помощь в получении льготных кредитов. По ее словам, после получения предоплаты преступники исчезают.