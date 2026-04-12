12 апреля 2026 в 19:58

Названа причина взрыва с пострадавшим ребенком в Подмосковье

Mash: мальчик из Орехово-Зуево получил травму из-за взрыва петарды

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Причиной взрыва возле школы в Орехово-Зуево стали петарды, пишет Telegram-канал Mash. По словам местных жителей, в течение дня во дворе раздавались громкие хлопки: дети играли с пиротехникой.

По предварительной информации, первоклассник нашел предмет рядом со школой на улице Бугрова. После этого произошел взрыв, в результате которого ребенку может потребоваться ампутация трех пальцев. Мальчика оперативно доставили в городскую больницу. Его жизни в настоящий момент ничего не угрожает.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что взрыв произошел на спортплощадке. По информации источника, мальчик мог положить взрывоопасный предмет в карман. На месте происшествия начали работу экстренные службы.

До этого в Италии 12-летний мальчик оказался в критическом состоянии после того, как его ногу затянуло в фильтр гидромассажной ванны в отеле. Несчастный случай произошел утром 5 апреля в фешенебельном отеле в Пеннабилли. По информации источника, ребенок отдыхал с родителями, когда во время работы джакузи его ногу засосало в фильтр, и мальчик оказался под водой. Он провел там почти пять минут, прежде чем сотрудники отеля сумели отключить насос.

Регионы
петарды
Подмосковье
Орехово-Зуево
