Названа причина взрыва с пострадавшим ребенком в Подмосковье

Причиной взрыва возле школы в Орехово-Зуево стали петарды, пишет Telegram-канал Mash. По словам местных жителей, в течение дня во дворе раздавались громкие хлопки: дети играли с пиротехникой.

По предварительной информации, первоклассник нашел предмет рядом со школой на улице Бугрова. После этого произошел взрыв, в результате которого ребенку может потребоваться ампутация трех пальцев. Мальчика оперативно доставили в городскую больницу. Его жизни в настоящий момент ничего не угрожает.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что взрыв произошел на спортплощадке. По информации источника, мальчик мог положить взрывоопасный предмет в карман. На месте происшествия начали работу экстренные службы.

