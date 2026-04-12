В ФРГ попросили «бездарного» Мерца уволить министров финансов и экономики

Основательница немецкой партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Сара Вагенкнехт в соцсети X призвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца отправить в отставку министра экономики Катерину Райхе и министра финансов Ларса Клингбайля. Она обвинила их в профнепригодности из-за неспособности сдержать рост цен на топливо.

От Райхе и Клингбайля не прозвучало ни одного разумного предложения, как снизить цены на горючее. Можно только надеяться на то, что граждане как можно скорее будут избавлены от этого худшего правительства с самым бездарным канцлером всех времен, — сказала она.

Ранее Вагенкнехт призвала к отставке министра обороны Германии Бориса Писториуса после изменения закона о модернизации воинской службы, по которому молодые немцы обязаны получать разрешение у бундесвера на длительный выезд из страны. Она потребовала отменить эту норму.

Позже Министерство обороны Германии временно отменило требование согласования зарубежных поездок для мужчин. В СМИ указали, что такое решение было принято после критики соответствующей нормы нового закона о военной службе.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
