Основательница немецкой партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Сара Вагенкнехт в соцсети X призвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца отправить в отставку министра экономики Катерину Райхе и министра финансов Ларса Клингбайля. Она обвинила их в профнепригодности из-за неспособности сдержать рост цен на топливо.

От Райхе и Клингбайля не прозвучало ни одного разумного предложения, как снизить цены на горючее. Можно только надеяться на то, что граждане как можно скорее будут избавлены от этого худшего правительства с самым бездарным канцлером всех времен, — сказала она.

Ранее Вагенкнехт призвала к отставке министра обороны Германии Бориса Писториуса после изменения закона о модернизации воинской службы, по которому молодые немцы обязаны получать разрешение у бундесвера на длительный выезд из страны. Она потребовала отменить эту норму.

Позже Министерство обороны Германии временно отменило требование согласования зарубежных поездок для мужчин. В СМИ указали, что такое решение было принято после критики соответствующей нормы нового закона о военной службе.