12 апреля 2026 в 20:42

Раскрыта судьба поврежденного ВСУ газовоза «Арктик Метагаз»

Поврежденный газовоз «Арктик Метагаз» отбуксировали в международные воды

Российский газовоз «Арктик Метагаз» находится в международных водах, сообщил представитель ливийского комитета по кризисным и чрезвычайным ситуациям Магди аль-Шариф. Судно получило повреждения украинскими катерами в Средиземном море.

Танкер был отбуксирован судном, принадлежащим Национальной нефтяной корпорации. Сейчас он находится в 80 милях от берега, то есть в международных водах. Буксировка продолжается под наблюдением ливийских военно-морских судов. Утечек нет, и танкер не представляет угрозы для ливийского побережья, — рассказал он.

3 марта неподалеку от территориальных вод Мальты, «Арктик Метагаз» стал целью нападения безэкипажных катеров. В результате инцидента судно потеряло ход и электроснабжение, а также пострадало от пожара и взрыва газа.

Россия
ВСУ
Средиземное море
флот
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
