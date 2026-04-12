Раскрыта судьба поврежденного ВСУ газовоза «Арктик Метагаз»

Российский газовоз «Арктик Метагаз» находится в международных водах, сообщил представитель ливийского комитета по кризисным и чрезвычайным ситуациям Магди аль-Шариф. Судно получило повреждения украинскими катерами в Средиземном море.

Танкер был отбуксирован судном, принадлежащим Национальной нефтяной корпорации. Сейчас он находится в 80 милях от берега, то есть в международных водах. Буксировка продолжается под наблюдением ливийских военно-морских судов. Утечек нет, и танкер не представляет угрозы для ливийского побережья, — рассказал он.

3 марта неподалеку от территориальных вод Мальты, «Арктик Метагаз» стал целью нападения безэкипажных катеров. В результате инцидента судно потеряло ход и электроснабжение, а также пострадало от пожара и взрыва газа.