Продление пасхального перемирия отрицательно скажется на имидже президента Украины Владимира Зеленского, который заинтересован в продолжении конфликта, заявил бывший помощник экс-главы страны Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала. Он отметил, что крайне важно понять, будет ли продлено прекращение огня.

И тогда многие вещи обнажатся. Для Зеленского это будет как горящий котел, потому что ему необходимо, чтобы бойня продолжалась. Именно энергия этой крови поддерживает Зеленского и всю его группу. А когда кровавое марево сходит, сразу видно руины вместо страны. Тогда люди начинают спрашивать: кто это все сделал? Кто до этого всего довел? Почему не уберег страну? — считает Соскин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообющил, что пасхальное перемирие — это гуманитарный жест со стороны президента России Владимира Путина. Он добавил, что военнослужащие продолжают сохранять бдительность из-за высокого риска провокаций со стороны ВСУ.

До этого украинский БПЛА атаковал автозаправку в городе Льгове Курской области после вступления в силу пасхального перемирия. По словам главы региона Александра Хинштейна, пострадали три мирных жителя.