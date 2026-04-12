«Боли не испытываешь»: сотрудник Роскосмоса рассказал о спасении в зоне СВО Сотрудник Роскосмоса пошел на СВО и чудом выжил после тяжелого ранения

Сотрудник ракетно-космической отрасли с позывным «Монах», участвовавший в СВО, рассказал, как ему удалось выжить после тяжелого ранения. Он сообщил, что работает инженером-электриком в Центре управления полетами и отвечает за бесперебойную работу электрооборудования, а в зоне боевых действий был назначен наводчиком БТР-82А.

Во время ранения даже боли не испытываешь. Врачи говорили, что таких, как я, обычно не доводят, — рассказал он.