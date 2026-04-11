Находившийся три года в украинском плену военный позвонил матери

Российский военнослужащий, который находился в украинском плену на протяжении трех лет, позвонил матери, заявили ТАСС на белорусско-украинской границе. В агентстве уточнили, что мужчина поблагодарил родных за веру в его спасение.

Успокойся, все нормально. Да, обменяли. Да, нормально все. Спасибо, что меня искали, верили [в возвращение], — сказал он.

Сам военнослужащий сообщил, что находился в плену порядка трех лет. Он решил, что произошла какая-то шутка, когда узнал о предстоящем обмене.

Ранее сообщалось, что Россия вернула из украинского плена 175 военнослужащих, взамен украинской стороне переданы 175 военнопленных ВСУ. Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Вместе с ними домой удалось вернуть семь жителей Курской области, которые незаконно удерживались на территории Украины.

10 апреля Москалькова заявила, что решение президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии стало глубоко гуманным и милосердным шагом. Она добавила, что это позволит активизировать работу по эвакуации раненых и поиску пропавших без вести.