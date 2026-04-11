Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 18:27

Находившийся три года в украинском плену военный позвонил матери

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский военнослужащий, который находился в украинском плену на протяжении трех лет, позвонил матери, заявили ТАСС на белорусско-украинской границе. В агентстве уточнили, что мужчина поблагодарил родных за веру в его спасение.

Успокойся, все нормально. Да, обменяли. Да, нормально все. Спасибо, что меня искали, верили [в возвращение], — сказал он.

Сам военнослужащий сообщил, что находился в плену порядка трех лет. Он решил, что произошла какая-то шутка, когда узнал о предстоящем обмене.

Ранее сообщалось, что Россия вернула из украинского плена 175 военнослужащих, взамен украинской стороне переданы 175 военнопленных ВСУ. Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Вместе с ними домой удалось вернуть семь жителей Курской области, которые незаконно удерживались на территории Украины.

10 апреля Москалькова заявила, что решение президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии стало глубоко гуманным и милосердным шагом. Она добавила, что это позволит активизировать работу по эвакуации раненых и поиску пропавших без вести.

Регионы
военные
ВСУ
пленные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичка устроилась в ПВЗ ради кражи смартфонов за 260 тыс. рублей
Ирландец с топором «победил» американский военный самолет
Россияне завоевали золото на чемпионате Европы по прыжкам на батуте
Появились новые подробности с места взрыва на складе во Владикавказе
Вернувшихся из плена россиян встретили с пасхальными куличами
В Ираке избрали нового президента
В Госдуме объяснили появления артистов в провокационных образах
В храм Гроба Господня ворвались танцующие арабы
Двое россиян взломали сеть ресторана ради скидок на бургеры
Поезд столкнулся с автомобилем в Брянской области
Военэксперт ответил, откуда ВСУ ударили по Новой Каховке перед Пасхой
Раскрыта схема, по которой пенсионер из Москвы лишился 30 млн рублей
Хинштейн сообщил, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие в Курской области
Бывший судья отсудил у аптеки 30 тыс. рублей из-за переплаты в 315 рублей
Трамп хотел выступить с публичным заявлением по Ирану
ВСУ уже нарушили пасхальное перемирие: где была атака, разрушения, жертвы
Мелания Трамп неожиданно оказалась в центре скандала вокруг дела Эпштейна
В Москве госпитализировали итальянского актера
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.