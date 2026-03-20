США уличили в ускорении переброски войск на Ближний Восток

NBC News: США ускоряют переброску дополнительных сил на Ближний Восток

Соединенные Штаты ускоряют темпы переброски дополнительных сил на Ближний Восток, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. По его информации, речь идет о нескольких тысячах военнослужащих, включая матросов и морских пехотинцев.

Уточняется, что США собираются отправить на Ближний Восток не меньше 2,2 тыс. морпехов из Сан-Диего в штате Калифорния. При этом изначально планировалось перебросить больше солдат. Предполагается, что морпехов разместят на десантном корабле ВМС США Boxer. Его будут сопровождать еще один или два корабля.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан обвинил Соединенные Штаты в подрыве основ международного права. По его словам, атаки на Исламскую Республику и убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи представляют собой опасный прецедент, который может разрушить сложившуюся правовую систему мирового сообщества.