20 марта 2026 в 07:39

США уличили в ускорении переброски войск на Ближний Восток

Соединенные Штаты ускоряют темпы переброски дополнительных сил на Ближний Восток, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. По его информации, речь идет о нескольких тысячах военнослужащих, включая матросов и морских пехотинцев.

Уточняется, что США собираются отправить на Ближний Восток не меньше 2,2 тыс. морпехов из Сан-Диего в штате Калифорния. При этом изначально планировалось перебросить больше солдат. Предполагается, что морпехов разместят на десантном корабле ВМС США Boxer. Его будут сопровождать еще один или два корабля.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан обвинил Соединенные Штаты в подрыве основ международного права. По его словам, атаки на Исламскую Республику и убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи представляют собой опасный прецедент, который может разрушить сложившуюся правовую систему мирового сообщества.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вошли с ходу»: ВС России развили успех на Харьковском направлении
США уличили в ускорении переброски войск на Ближний Восток
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 20 марта: инфографика
Участница шоу «Голос» объяснила, как перебороть страх публичных выступлений
«Отработанный материал»: Зеленскому предрекли участь Эпштейна
Свыше 20 дронов атаковали Россию посреди ночи
КСИР заявил, что разнес еще одну американскую цель в ОАЭ
Юрист ответил, чем может обернуться беспорядок на рабочем месте
Знаменитый спортивный бренд захотел зарегистрировать в России товарный знак
Серия авиаударов произошла в Тегеране
Глава НФС призвала помочь фитнес-отрасли на фоне ограничений связи
Трамп внезапно сменил риторику в отношении высылки нелегалов из США
Маску хватило одного слова для оценки теории развития цивилизации Кардашева
Назван вид досуга, который сплотит коллег лучше застолья
Заставили ВСУ бить по своим же позициям: успехи ВС РФ к утру 20 марта
ВС РФ лишили жизнеспособности один из украинских батальонов
Назван способ узнать состояние желудка без гастроскопии
Ким Чен Ын и его дочь протестировали новейший танк
Врач рассказала, можно ли делать лазерную липосакцию при варикозе
Назван тревожный сигнал отсутствия чувства голода после пробуждения
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

