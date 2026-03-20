Раскрыто, кто чаще всего покупает машины с механической коробкой передач Автоэксперт Баканов: любители конкретных моделей часто выбирают машины с МКПП

Любители конкретных моделей машин чаще всего выбирают автомобили с механической коробкой переключения передач (МКПП), заявил «Татар-информу» автоэксперт Петр Баканов. В частности, интерес к механике наблюдается у владельцев и покупателей внедорожников и пикапов.

Люди, которые ориентированы на определенную марку и модель, заранее готовы к МКПП и воспринимают это как норму, отметил Баканов. Автоматическую коробку передач (АКПП), в свою очередь, предпочитает большинство клиентов сервисов автоподбора.

По словам эксперта, АКПП — наиболее востребованный вариант среди массового покупателя. Он добавил, что некоторые люди изначально ориентируются на автомобили с роботизированной коробкой передач, из-за того, что такие решения предусмотрены самим производителем.

Ранее автоэксперт Алексей Иванов заявил, что водителям не следует спешить с переходом на летнюю резину — менять комплект шин нужно при устойчивой температуре выше пяти градусов. По его словам, текущее мартовское потепление в Центральной России обманчиво.