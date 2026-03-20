20 марта 2026 в 14:17

Тренер Непомнящий спрогнозировал исход матча «Динамо» — «Зенит»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Петербургский «Зенит» является фаворитом матча против московского «Динамо» в центральном встрече 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил NEWS.ru тренер Валерий Непомнящий. По его мнению, обе команды при этом подходят к очному противостоянию не в самом лучшем состоянии.

У обеих команд должна быть мотивация проявить себя — москвичи уступили «Спартаку» в Кубке России, «Зенит» неубедительно выглядел против махачкалинского «Динамо». У бело-голубых была серия побед, но в кубковой встрече красно-белые владели территориальным и игровым преимуществом. «Зенит» никак не может забить с игры. Потенциально «Зенит» фаворит, но в сегодняшнем футболе очень сложно делать прогнозы, — сказал Непомнящий.

Матч «Динамо» — «Зенит» состоится 22 марта на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 (мск). «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 45 очков. «Динамо» располагается на седьмой строчке с 30 баллами.

Ранее экс-тренер сине-бело-голубых Борис Рапопорт заявил, что «Зенит» может одержать минимальную победу над московским «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ. Он подчеркнул, что главной задачей команды Сергея Семака станет отсутствие потерь мяча в опасных зонах.

РПЛ
футбол
ФК Зенит
ФК Динамо
Виктор Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист оценил шансы Лерчек засудить следователей по уголовному делу
Генерал объяснил затишье ВС России над центральными районами Украины
Одна необычная пара вступила в брак в Крыму
Четверо детей пострадали при взрыве газа в жилом доме
Москвичам рассказали, когда в столице полностью сойдет снег
Муж Ивлеевой влез в долги на 570 тыс. рублей из-за яиц и стройки
Российская бортпроводница разбила нос во время рейса из Коломбо в Москву
Военкор узнал о переброске элиты ВСУ к границе России
Что известно о последних днях жизни и смерти Филарета
Любивший деньги начальник колонии сам оказался за решеткой
Над Брянской областью сбили дрон самолетного типа
Специальный сервис поможет россиянам оценить готовность к домашним питомцам
Стало известно, как снижение ключевой ставки отразится на инфляции
Экс-тренер «Зенита» объяснил, почему команда не может забить с игры
Врач дала советы, как завершить пост без стресса для организма
Украинские дипломаты с легкой руки превратили Италию в «Ресбублику»
Мощное землетрясение произошло у берегов тихоокеанского государства
«А у нас есть Выборг!»: Милонов предложил отменить туры за границу
В РПЦ назвали ключевую причину раскола православия на Украине
Моряки атакованного газовоза «Арктик Метагаз» вернулись домой в Мурманск
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

