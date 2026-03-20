Тренер Непомнящий спрогнозировал исход матча «Динамо» — «Зенит»

Петербургский «Зенит» является фаворитом матча против московского «Динамо» в центральном встрече 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил NEWS.ru тренер Валерий Непомнящий. По его мнению, обе команды при этом подходят к очному противостоянию не в самом лучшем состоянии.

У обеих команд должна быть мотивация проявить себя — москвичи уступили «Спартаку» в Кубке России, «Зенит» неубедительно выглядел против махачкалинского «Динамо». У бело-голубых была серия побед, но в кубковой встрече красно-белые владели территориальным и игровым преимуществом. «Зенит» никак не может забить с игры. Потенциально «Зенит» фаворит, но в сегодняшнем футболе очень сложно делать прогнозы, — сказал Непомнящий.

Матч «Динамо» — «Зенит» состоится 22 марта на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 (мск). «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 45 очков. «Динамо» располагается на седьмой строчке с 30 баллами.

Ранее экс-тренер сине-бело-голубых Борис Рапопорт заявил, что «Зенит» может одержать минимальную победу над московским «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ. Он подчеркнул, что главной задачей команды Сергея Семака станет отсутствие потерь мяча в опасных зонах.