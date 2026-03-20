В МИД России назвали безрассудными удары Киева по энергетике Захарова призвала усилить давление на Киев для защиты энергетики

Украинские удары создают угрозу для международных маршрутов транспортировки энергии, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат призвала мировое сообщество усилить давление на Киев, чтобы он прекратил «безрассудные» атаки.

Важно усилить общее давление на киевский режим, побудить его прекратить безрассудные удары, создающие угрозу для международных энергетических маршрутов, — говорится в заявлении.

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что город подвергся артиллерийскому обстрелу. По предварительным данным, произошло полное отключение электроснабжения. Глава города рекомендовал жителям ограничить перемещение. Он также отметил, что восстановление энергоснабжения начнется после того, как ситуация станет безопасной для проведения работ.

До этого генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси мнение высказал, что перезапуск Запорожской атомной электростанции на сегодняшний день не представляется возможным. По его словам, данный процесс слишком опасен из-за особой уязвимости объекта. Речь идет о продолжающихся боевых действиях в непосредственной близости от станции.