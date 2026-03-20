20 марта 2026 в 12:34

В психлечебнице Петербурга раскрыли состояние блогера Ильи Ремесло

Daily Storm: состояние помещенного в психбольницу блогера Ремесло не критическое

Илья Ремесло Фото: Социальные сети
Состояние юриста и блогера Ильи Ремесло, который сейчас находится в Городской психиатрической больнице № 3 имени Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге, не критическое, сообщает Daily Storm. Как рассказали в приемном покое медучреждения, врач общается исключительно с женой блогера, а передачи принимаются только от родственников.

По состоянию пациента — ничего критического нет, — отметил собеседник издания.

При этом сроки пребывания инфлюенсера в больнице журналистам раскрывать не стали. В клинике добавили, что из-за публичности пациента в больницу поступает много звонков, поэтому все детали лучше уточнять через супругу.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что блогер и юрист Илья Ремесло помещен в психиатрический стационар. Источники канала уточняют, что он находится в 16-м отделении петербургской городской психиатрической больницы имени Скворцова-Степанова. Данное отделение, как отмечается в публикации, специализируется на лечении мужчин с впервые выявленными признаками психотических расстройств.

ЦАХАЛ нанес новые удары по сердцу Ирана
Шесть человек погибли за сутки после выхода на лед в российском регионе
Ганвест потерял еще одну концертную площадку в России
Группа с лидером-иноагентом решила изменить стиль после переезда в США
Военэксперт озвучил неочевидную тактику США и Израиля в борьбе с Ираном
В Петербурге местные жители фиктивно оформляли дворников на работу
Удар по детсаду, обстрел беженцев, шпион в ДНР: ВСУ атакуют РФ 20 марта
Более 50 очагов бешенства обнаружили в одном регионе в 2026 году
Синоптик дал москвичам разочаровывающий прогноз погоды на апрель
«Слон в посудной лавке»: в руководстве Израиля разгорелся скандал
Попова указала на резкий рост числа случаев заражения оспой обезьян
Растлевал за подарки: педофил снимал видео с двумя маленькими сестрами
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон носит вещи Дианы
Эксперт назвал год, до которого Киев собирается воевать против России
Умер разорвавший связь с РПЦ украинский патриарх Филарет
США перекрыли Кубе «кран» с российской нефтью
Врач рассказала, как пережить последствия магнитной бури
Эксперт объяснил, почему США боятся применять против Ирана секретное оружие
Центробанк спрогнозировал снижение инфляции в 2026 году
Политолог раскрыл последствия нагрянувшего энергокризиса для США и Ирана
Дальше
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

