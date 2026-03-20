В психлечебнице Петербурга раскрыли состояние блогера Ильи Ремесло Daily Storm: состояние помещенного в психбольницу блогера Ремесло не критическое

Состояние юриста и блогера Ильи Ремесло, который сейчас находится в Городской психиатрической больнице № 3 имени Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге, не критическое, сообщает Daily Storm. Как рассказали в приемном покое медучреждения, врач общается исключительно с женой блогера, а передачи принимаются только от родственников.

По состоянию пациента — ничего критического нет, — отметил собеседник издания.

При этом сроки пребывания инфлюенсера в больнице журналистам раскрывать не стали. В клинике добавили, что из-за публичности пациента в больницу поступает много звонков, поэтому все детали лучше уточнять через супругу.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что блогер и юрист Илья Ремесло помещен в психиатрический стационар. Источники канала уточняют, что он находится в 16-м отделении петербургской городской психиатрической больницы имени Скворцова-Степанова. Данное отделение, как отмечается в публикации, специализируется на лечении мужчин с впервые выявленными признаками психотических расстройств.