20 марта 2026 в 12:47

Продажа интимных видео довела девятиклассницу до реанимации

Школьница продавала интимный контент и попала в реанимацию в Екатеринбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Екатеринбурге 16-летняя ученица девятого класса, продававшая интимные видео, оказалась в реанимации после попытки причинить себе вред, сообщает KP.RU. Девушку удалось спасти, после чего ее поместили на лечение в психиатрическое отделение.

В ходе изучения круга общения несовершеннолетней полицейские обнаружили в ее телефоне снимки и ролики откровенного содержания. Школьница призналась, что сама снимала себя обнаженной и продавала подобный контент.

Старшеклассница воспитывается в полной семье и к ответственности не привлекалась. Девушка пояснила, что создала платный канал с провокационными видео в одной из социальных сетей. Собранные оперативниками сведения были направлены в региональное управление Следственного комитета.

До этого было возбуждено уголовное дело было после инцидента с нападением подростка на школу в Подмосковье. Специалисты проводят работу с задержанным семиклассником, устанавливая мотивы его поступка. Криминалисты в свою очередь осматривают место происшествия.

Ранее депутат Сергей Миронов заявил, что обучение школьников правилам безопасного общения с посторонними людьми необходимо внедрить в программу внеурочных занятий «Разговоры о важном». Он пояснил, что формат воспитательных часов в средних учебных заведениях позволяет создать доверительную обстановку для проработки серьезных и деликатных вопросов.

