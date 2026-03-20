Продажа интимных видео довела девятиклассницу до реанимации Школьница продавала интимный контент и попала в реанимацию в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 16-летняя ученица девятого класса, продававшая интимные видео, оказалась в реанимации после попытки причинить себе вред, сообщает KP.RU. Девушку удалось спасти, после чего ее поместили на лечение в психиатрическое отделение.

В ходе изучения круга общения несовершеннолетней полицейские обнаружили в ее телефоне снимки и ролики откровенного содержания. Школьница призналась, что сама снимала себя обнаженной и продавала подобный контент.

Старшеклассница воспитывается в полной семье и к ответственности не привлекалась. Девушка пояснила, что создала платный канал с провокационными видео в одной из социальных сетей. Собранные оперативниками сведения были направлены в региональное управление Следственного комитета.

