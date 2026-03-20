Полиции пришлось разнимать священников прямо в крематории

Руководство петербургского крематория дважды вызывало полицию из-за конфликта священников, сообщает «Фонтанка». Близкие усопшего пригласили для отпевания из церкви при Александровской больнице отца Алексия. При этом служители ритуального благочиния в городском крематории вместе с людьми в спортивных костюмах пытались не пустить его.

Свои действия они подкрепляли церковным распоряжением, запрещающим этому священнику проводить отпевания. Несмотря на это, обряд все же состоялся, а устроители беспорядков были доставлены в отделение. Представители крематория пояснили, что между учреждением и священниками из парголовского прихода заключен договор аренды помещений.

Однако, по их словам, служители церкви стали приходить с частными охранниками и навязывать свои услуги, причем стоимость их работы обходится родственникам в крупные суммы. В комитете по промышленности назвали происходящее недопустимым и обратились в митрополию — к отцу Сергию Куксевичу.

Ранее в центре Северной столицы на улице Рубинштейна, славящейся обилием питейных заведений, произошла массовая драка с участием свыше 20 человек. По имеющимся данным, сначала между двумя посетителями возникла ссора, которая затем переросла в потасовку. К ней оперативно подключились другие отдыхающие из расположенных рядом баров.