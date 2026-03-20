Пятеро торговцев детьми получили больше 100 тюрьмы В США группу лиц приговорили к 120 годам за торговлю детьми

Группа из пяти американских граждан была признана виновной в организации торговли несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Соединенных Штатов. Суд приговорил их к общему сроку почти в 120 лет лишения свободы.

Осужденные занимались торговлей детьми с 2021 года. Преступную деятельность начали 50-летний Тремейн Ламберт и его сын Кимани Джонс.

Ранее руководитель проекта «Сдай педофила» Анна Левченко заявила, что детского тренера по футболу задержали в столичном районе Бирюлево по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. На данный момент в уголовном деле фигурируют трое потерпевших.

Ранее сообщалось, что финансист Джеффри Эпштейн заказал 55 контейнеров серной кислоты в день, когда в его отношении возбудили уголовное дело о торговле детьми. По предварительной информации, она нужна была ему, чтобы избавиться от трупов. Вещество используется и в других сферах, например для изготовления аккумуляторов, удобрений или взрывчатки.