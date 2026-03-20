20 марта 2026 в 11:20

Шестиклассница выбросила миллион рублей из окна квартиры

В Петербурге обманутая мошенниками школьница выбросила из окна рюкзак с деньгами

Шестиклассница из Санкт-Петербурга передала более миллиона рублей курьеру, попав под влияние мошенников, сообщили в пресс-служба регионального управления МВД России. Злоумышленники убедили девочку в том, что ее мать попала в аварию. В итоге школьница выбросила из окна квартиры рюкзак, в котором были деньги.

5 марта днем его дочь-шестиклассница подверглась давлению телефонных мошенников, звонивших ей под видом легенды о ДТП, и по их указке выбросила из окна квартиры рюкзак с 1 184 000 рублей. Деньги требовались якобы на лечение пострадавшей в аварии матери, — говорится в заявлении.

Позже, 9 марта благодаря проведенным оперативным мероприятиям сотрудники подразделения уголовного розыска задержали на бульваре Новаторов и доставили в полицию 16-летнюю девушку, проживающую в данном районе. Подозреваемая в соучастии в мошенничестве нигде официально не работает и не учится.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что злоумышленники не могут дистанционно склонить психически здорового человека к совершению убийства. По словам специалиста, нельзя представить ситуацию, при которой нормального, вменяемого гражданина кто-то по телефону заставит пойти на преступление под предлогом участия в «задании» спецслужб.

