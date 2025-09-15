Дергал за трусы во время уроков: педофил-художник сел на 11 лет

Педагог художественной школы с конца нулевых насиловал девочек, которые посещали его занятия. Когда тайное стало явным, педофил поспешил скрыться от следствия. NEWS.ru рассказывает подробности этой криминальной истории.

15 жертв

К 11 годам колонии приговорили педагога Московской центральной художественной школы (МЦХШ) Российской академии художеств Виктора Елизарова.

Мужчине 69 лет. За годы педагогической карьеры он надругался как минимум над 15 воспитанницами. Все они стали его жертвами с тем учетом, что он использовал свой авторитет.

В декабре 2021 года 15 учениц Елизарова рассказали о домогательствах. Они обвинили преподавателя в совращении, педофилии, психологическом и физическом насилии. Девушки заявили, что учитель с младших классов выбирал себе «будущих любовниц», а затем растил их «для себя лично», пишет издание The Voice Mag.

Прокуратура отметила, что развратные действия в отношении пострадавших, двух несовершеннолетних девушек, длились с 2009 по 2018 год.

Выворачивал соски и трогал за бедра

Когда девочки достигали пубертата, Елизаров начинал добиваться от них более глубокой интимной близости.

«На выездной практике в старших классах он приходил будить нас по утрам таким образом, что начинал трогать нас спящих за интимные места. Помню, один раз тогда я проснулась от визга — он больно вывернул сосок моей спящей однокласснице», — вспоминала одна из жертв педагога Екатерина Сверчкова в интервью Telegram-каналу Baza.

Другая пострадавшая, Анастасия Копытцева, рассказала, что стала жертвой домогательств, когда ей было 12 лет.

«Помню, как в 12 лет он долго держал рукой и мял мою ногу с внутренней стороны бедра, говоря, что у девочек в этом месте такая классная „булочка“. Я не понимала, как вести себя в этой ситуации. Рассказать родителям? Если кто-то возмущался после того, как он, подойдя со спины, во время урока дернет за трусы, расстегнет лифчик, шлепнет по попе, то мы встречались с такой манипулятивной реакцией: „Ты что, дура? Извращенка? Я ничего такого не имел в виду!“» — вспомнила Копытцева.

Скрывался на Кипре

Когда против Елизарова завели уголовное дело, он поспешил сбежать из страны. Пару лет он скрывался на Кипре, а в 2023 году был задержан в Азербайджане, откуда его экстрадировали в Россию.

Дело рассматривалось в Замоскворецком районном суде. Кроме срока в колонии мужчине также был назначен запрет на педагогическую деятельность на протяжении 15 лет после выхода на свободу.

