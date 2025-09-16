«Уголовное преступление»: политолог о словах Пугачевой про Дудаева

Положительные высказывания певицы Аллы Пугачевой о главе самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаре Дудаеве являются оправданием терроризма, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. Он добавил, что артистка напрасно считала, что публика продолжит ею восхищаться.

Она думала, что она великая певица и все ее будут боготворить. То, что она говорит — это уголовное преступление и тянет на такую статью, как оправдание терроризма. Она под эту статью четко попадает, — объяснил Перенджиев.

Политолог призвал не уделять много внимания заявлениям певицы. Он подчеркнул, что ее песни уже не крутят на известных радиостанциях.

Мы иногда думаем, есть ли польза от того, что мы начинаем раскручивать все, что Пугачева говорит. Может, забыть про нее? Когда-то, в 2019 году, когда у нее был день рождения 15 апреля, на Ретро FM целые сутки крутили только песни Пугачевой. То есть с ноля часов и до 23:59. А сейчас не просто убрали все песни Пугачевой на Ретро FM, вообще ни одной не осталось, — отметил Перенджиев.

Ранее адвокат Александр Трещев подал в суд на Пугачеву. Он потребовал взыскать с артистки 1,5 миллиарда рублей из-за интервью, в котором она положительно отозвалась о Дудаеве. Трещев уточнил, что Пугачева назвала террориста «порядочным человеком» и выразила сожаление в связи с его смертью.