26 августа 2025 в 21:04

Появились первые кадры пожара в петербургской многоэтажке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сети появились кадры с пожара в петербургской многоэтажке. По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек, передает РЕН ТВ.

На кадрах видно, как огонь объял сразу несколько окон на этаже. В издании утверждается, что пожар произошел в трехкомнатной квартире площадью 50 кв. м.

Ранее сообщалось, что на ликвидацию огня было брошено 28 спасателей и семь единиц техники. Сотрудники экстренного ведомства продолжают тушить пожар, выясняются все обстоятельства случившегося.

Также в Крыму загорелась сухая трава, в результате огонь перекинулся на хозяйственные постройки в СНТ «Росинка». Отмечается, что пламя не нанесло урона жилым домам. Для тушения пожара были привлечены 163 специалиста и 44 единицы техники. Для ликвидации возгорания авиация за 16 раз сбросила 48 тонн воды.

Еще один пожар произошел на территории села Варваровка под Анапой. По данным на утро 26 августа, огонь охватил площадь в 11,2 га. В ликвидации приняли участие 37 единиц техники и более 100 человек. Среди них сотрудники МЧС России, «Кубань-СПАСа» и МБУ «Служба спасения».

Санкт-Петербург
пожары
дома
квартиры
