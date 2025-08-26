Китайский курьер увидел кровь на подушке и спас женщину Курьер из Китая спас женщину благодаря посланию на подушке

Курьер из китайской провинции Сычуань спас женщину благодаря кровавому посланию на подушке. Обитательница одной из квартир решила привлечь к себе внимание столь экстравагантным способом, передает South China Morning Post.

Студент отвозил заказ, когда увидел на обочине рядом с одним из домов подушку с посланием, написанным кровью. На ней была надпись «110 625», что обозначало номер экстренных служб и квартиры, где была заточена женщина, сообщают журналисты.

Прибывшие на место спасатели вызволили женщину, которая 30 часов провела в спальне без еды и воды. Когда она зашла в комнату, дверь за ней захлопнулась. А сломанный замок не позволил отпереться изнутри. Чтобы привлечь внимание, потерпевшая вывешивала на улице красный костюм и сбрасывала на улицу пенопластовые плиты. Однако эти попытки не помогли добиться должного эффекта, добавили в издании.

