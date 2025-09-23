Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 14:33

В России всерьез заговорили о реформе миграционной политики

Спецпредставитель президента Титов допустил реформу миграционной политики в РФ

Борис Титов Борис Титов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реформа миграционной политики в России не исключена, такое мнение высказал спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. По его словам, которые приводит «Газета.Ru», данная проблема уже «перезрела» и требует разрешения.

На днях наш президент не стал отрицать возможности реформы миграционной политики, имея в виду отмену системы трудовых патентов, — сказал Титов.

Он напомнил, что два года назад направил президенту России Владимиру Путину предложение «кое-что поменять» в миграционной политике. Как отметил Титов, главная мысль заключалась в том, что патентная система трудовой миграции уже «изжила себя» и сегодня она является лишь источником напряженности в обществе.

Ранее Путин провел заседание с членами Совета безопасности. В ходе него глава государства обсудил миграционную политику. Кроме того, Путин предложил поднять тему стратегической стабильности в стране.

До этого вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов признал, что республика испытывает острую нехватку квалифицированных кадров в ключевых отраслях экономики. Он попросил Россию оказать поддержку в данном вопросе.

Россия
Борис Титов
мигранты
миграция
Владимир Путин
