Калужские власти высказались о скандале в местной школе из-за хиджабов В Калужской области назвали хиджаб не соответствующей для школы одеждой

Ношение хиджаба не соответствует требованиям, которые школы устанавливают к одежде учащихся, заявили РБК в пресс-службе администрации Жуковского района Калужской области. Там подчеркнули, что ношение религиозной одежды противоречит принципу светскости образования.

Такая форма одежды (хиджаб) не соответствует школьным требованиям, установленным к одежде обучающихся, в которых подчеркивается необходимость соблюдения светского характера внешнего вида, — подчеркнули в администрации.

Доцент Финансового университета Анна Бердникова напомнила, что Федеральный закон «Об образовании» позволяет школам устанавливать конкретные требования к одежде учащихся, включая фасон, цвет и знаки отличия. По словам эксперта, Россия — это светское государство, и образование в государственных и муниципальных организациях строится в том числе на этом принципе.

При этом законодательство прямо не запрещает и не обязывает школы ограничивать ношение религиозной одежды, уточнила Бердникова. Однако учебное заведение, опираясь на принцип светскости, вправе в своем локальном акте ввести такой запрет, резюмировала она.

Ранее в Чубаровской школе под Калугой разразился скандал из-за появления двух учениц в хиджабах. Дирекция учебного заведения провела разъяснительную беседу с их семьями о необходимости соблюдения светского дресс-кода, но достичь взаимопонимания не удалось.