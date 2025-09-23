«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 10:24

Китай отреагировал на слова Путина о договоре СНВ с США

МИД: Китай поддерживает возобновление реализации нового ДСНВ между Россией и США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти Китая поддерживают возобновление реализации нового Договора об ограничении систем противоракетной обороны между Россией и США, заявил в рамках брифинга представитель МИД КНР Го Цзякунь. По его словам, которые передает ТАСС, государство ценит позитивный настрой Москвы в отношении ДСНВ.

Китай ценит позитивный настрой, проявленный российской стороной. Что касается вопроса о новом ДСНВ, то позиция Китая последовательная, — подчеркнул он.

Цзякунь отметил, что США и Россия, являясь странами с крупнейшими ядерными арсеналами, должны эффективно выполнять свои особые обязательства в области ядерного разоружения. В связи с этим возобновление Договора является необходимым, заключил он.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп ознакомился с предложением российского коллеги Владимира Путина о продлении ограничений по ДСНВ. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что республиканец сам хочет высказаться по этому вопросу.

До этого Путин заявил, что после 5 февраля 2026 года Россия готова придерживаться ограничений в соответствии с Договором еще в течение года. Полный отказ от ДСНВ глава государства назвал ошибкой. По мнению президента, данные шаги будут иметь эффект только в случае зеркальных действий США.

Россия
США
МИД РФ
Китай
ДСНВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия потребовала объяснений от Болгарии в одном деле
Назван фактор, который положит конец «зарплатной гонке» в России
В Петербурге пенсионерка получит деньги за травму в метро
В России могут ужесточить условия соцстрахования для мигрантов
Лидер российской партии не получил визу в США для поездки на сессию ГА ООН
Силы ПВО сбили новый летевший на Москву дрон
В Госдуме нашли способ выдавать каждой семье по новому автомобилю
Общественник объяснил, зачем детям нужно домашнее задание
Семья Хеслина приняла жесткое решение после смерти артиста в ресторане
Павильон с автозапчастями повис на краю обрыва в Красноярске
Запечённый лаваш с фаршем и овощами: станет частым гостем на вашем столе
Наступление ВС России на Харьков 23 сентября: «огненный ад» ВСУ, Купянск
Как средние компании выдерживают конкуренцию с федеральными сетями
«Одноклассники» узнали, какие хобби наиболее популярны у россиян
«Друг семьи» оказался растлителем: мать нашла переписку дочери с мужчиной
Булыкин раскрыл, кто выиграет «Золотой мяч» в следующем году
Названы витамины и минералы, без которых кальций плохо усваивается
Дипломаты подтвердили тревожные новости о россиянах в Турции
Сын Краско раскрыл, кому достанется в наследство дача в Грузино
Бренд лимузинов для Путина взялся за премиальные конфеты и мороженое
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.