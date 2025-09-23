Китай отреагировал на слова Путина о договоре СНВ с США

Китай отреагировал на слова Путина о договоре СНВ с США МИД: Китай поддерживает возобновление реализации нового ДСНВ между Россией и США

Власти Китая поддерживают возобновление реализации нового Договора об ограничении систем противоракетной обороны между Россией и США, заявил в рамках брифинга представитель МИД КНР Го Цзякунь. По его словам, которые передает ТАСС, государство ценит позитивный настрой Москвы в отношении ДСНВ.

Китай ценит позитивный настрой, проявленный российской стороной. Что касается вопроса о новом ДСНВ, то позиция Китая последовательная, — подчеркнул он.

Цзякунь отметил, что США и Россия, являясь странами с крупнейшими ядерными арсеналами, должны эффективно выполнять свои особые обязательства в области ядерного разоружения. В связи с этим возобновление Договора является необходимым, заключил он.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп ознакомился с предложением российского коллеги Владимира Путина о продлении ограничений по ДСНВ. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что республиканец сам хочет высказаться по этому вопросу.

До этого Путин заявил, что после 5 февраля 2026 года Россия готова придерживаться ограничений в соответствии с Договором еще в течение года. Полный отказ от ДСНВ глава государства назвал ошибкой. По мнению президента, данные шаги будут иметь эффект только в случае зеркальных действий США.