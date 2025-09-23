«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 сентября 2025 в 11:29

Наемники ВСУ разграбили храм в Купянске

В Купянске наемники ВСУ разорили храм Покрова Пресвятой Богородицы

Наемники Вооруженных сил Украины разграбили храм Покрова Пресвятой Богородицы в Купянске Харьковской области, рассказала уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в области Виктория Колесник-Лавинская. Инцидент произошел на фоне отступления украинских подразделений из этого района, передает РИА Новости. По ее словам, случившееся демонстрирует, какое будущее ждет территории, где применяются такие военные формирования.

Этот храм Покрова Пресвятой Богородицы в Купянске — не просто здание, это слепок русской истории со всеми ее этапами развития. И вот приходят «легионеры» — наемники, продукт глобализированного мира, для которого локальная история, святыни, память — ничто. <...> Для них это просто очередной объект для разграбления, — заключила Колесник-Лавинская.

Ранее в ходе боев за населенный пункт Ольговское в Запорожской области подразделения группировки «Восток» уничтожили группу иностранных наемников. Как сообщил стрелок 114-го гвардейского мотострелкового полка, после боя были захвачены вражеские автоматы и гранатометы.

