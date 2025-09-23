Китаец «сжался» после полугодовой процедуры по увеличению роста SCMP: китайский подросток полгода вытягивал рост в больнице, но сжался обратно

Житель Китая заплатил $2300 (193 тыс. рублей) за полугодовой курс процедур по увеличению роста, но достигнутый эффект оказался временным, сообщает South China Morning Post. Через две недели после завершения лечения 16-летний подросток вернулся к первоначальным показателям роста.

Курс терапии проводился в одной из клиник города Сямэнь с февраля по август. Лечение включало процедуры по растяжке ног и использование специального медицинского оборудования для воздействия на коленные суставы. В результате шестимесячного курса рост подростка увеличился с 165 до 166,4 сантиметра, однако этот результат сохранялся недолго.

Эксперты подтверждают, что подобные методы не имеют научного обоснования, — указано в СМИ.

Отец подростка подал официальную жалобу в медицинское учреждение. Клиника вернула полную стоимость лечения, сославшись на то, что пациент был «слишком взрослым для корректировки». Как пояснил эндокринолог У Сюэянь, незначительные колебания роста в течение дня являются естественным явлением компрессии позвоночника.

