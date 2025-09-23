«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 05:20

Хирург поставила точку в споре о сроке годности грудных имплантов

Пластический хирург Абдулаева: грудные импланты устанавливаются пожизненно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Установка грудных имплантов является безопасной и пожизненной процедурой, заявила NEWS.ru пластический хирург Софья Абдулаева. По словам врача, пациенту достаточно проходить ежегодное ультразвуковое исследование для исключения риска разрыва.

Все, что делает хирург на операционном столе, — безопасно, но пациент тоже должен помнить о заботе к себе. Любой имплант, который устанавливается под молочную железу, — бессрочный или пожизненный. Перед своей установкой он проходит огромное количество проб на безопасность, — пояснила Абдулаева.

Специалист отметила, что к каждому импланту обычно прилагается руководство с серийным номером и наименованием производителя. По ее словам, в случае повреждения импланта компания обязана бесплатно заменить его по результатам экспертизы, если будет доказано, что повреждение произошло без участия хирурга или пациента.

Что касается рекомендованных сроков по замене имплантов, то их нет. Существуют теории о повторной переустановке после 5–10 лет службы. Однако пациенту достаточно проходить ежегодное ультразвуковое исследование. Чаще всего осмотр сразу указывает на лопнувший имплант. Иногда требуется дополнительное обследование — маммография или КТ, — добавила эксперт.

Хирург подчеркнула, что при замене импланта нужно учитывать срок его ношения и особенности установки. Она предупредила, что есть риск разрыва импланта, особенно если он слишком велик для маленького кармана. В таких случаях, по ее словам, разрыв начинается из-за трения, которое приводит к трещинкам.

Ранее пластический хирург Тигран Алексанян заявил, что пациенты чаще всего переживают из-за возможного неудачного результата ринопластики. По его словам, многие боятся, что изменение формы носа повлияет на выражение лица и приведет к потере индивидуальности.

операции
врачи
хирурги
здоровье
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Запорожье рассказали о циничных методах минирования ВСУ
Приснилось падение самолета? Срочно узнайте значение!
Китаец «сжался» после полугодовой процедуры по увеличению роста
«Огромная честь»: американка сделала заявление после получения паспорта РФ
В Госдуме предложили новый способ борьбы с уклонистами от алиментов
Жителю Донецка провели уникальную операцию после атаки дрона ВСУ
Хирург поставила точку в споре о сроке годности грудных имплантов
Украинские БПЛА совершили очередную серию атак на Москву
Налет дронов на Москву ночью 23 сентября: что известно, последние новости
Чеснок во сне: защита, богатство или предупреждение?
Что посадить на огороде в октябре, чтобы собрать большой урожай весной
Психолог ответила, как помочь детям справиться с зависимостью от гаджетов
Автоэксперт раскрыл, чем обернется разрешение получать права без автошколы
В МИД РФ озвучили, кто раньше хвалящейся Европы признал Палестину
Россиянам назвали первые признаки сахарного диабета
Радикальных левых в США поставили вне закона
«Опасно агрессивные»: в США оценили позицию стран Балтии по России
Названы топ-5 причин сразу сменить пластического хирурга
Группа лиц взяла штурмом украинский ТЦК
Табун лошадей поймали на улице в Кисловодске
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.