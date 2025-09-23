Хирург поставила точку в споре о сроке годности грудных имплантов

Установка грудных имплантов является безопасной и пожизненной процедурой, заявила NEWS.ru пластический хирург Софья Абдулаева. По словам врача, пациенту достаточно проходить ежегодное ультразвуковое исследование для исключения риска разрыва.

Все, что делает хирург на операционном столе, — безопасно, но пациент тоже должен помнить о заботе к себе. Любой имплант, который устанавливается под молочную железу, — бессрочный или пожизненный. Перед своей установкой он проходит огромное количество проб на безопасность, — пояснила Абдулаева.

Специалист отметила, что к каждому импланту обычно прилагается руководство с серийным номером и наименованием производителя. По ее словам, в случае повреждения импланта компания обязана бесплатно заменить его по результатам экспертизы, если будет доказано, что повреждение произошло без участия хирурга или пациента.

Что касается рекомендованных сроков по замене имплантов, то их нет. Существуют теории о повторной переустановке после 5–10 лет службы. Однако пациенту достаточно проходить ежегодное ультразвуковое исследование. Чаще всего осмотр сразу указывает на лопнувший имплант. Иногда требуется дополнительное обследование — маммография или КТ, — добавила эксперт.

Хирург подчеркнула, что при замене импланта нужно учитывать срок его ношения и особенности установки. Она предупредила, что есть риск разрыва импланта, особенно если он слишком велик для маленького кармана. В таких случаях, по ее словам, разрыв начинается из-за трения, которое приводит к трещинкам.

