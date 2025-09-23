Стало известно, как кошки выбирают себе любимчика в семье Ветеринар Шеляков: кошки выбирают себе любимчика в семье по запаху

Кошки выбирают себе любимчика среди членов семьи на основе личных качеств человека и его запаха, заявил ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, переданным НСН, питомцы могут копировать привычки, слушать его и бояться.

Если мы говорим о кошках, то они, конечно, выбирают всегда одного человека. Какая бы большая семья ни была, кошка выбирает одного лидера. Она будет в большей степени копировать его поведение, слушать его, бояться. <…> Как они выбирают? Это и личная симпатия, человеческие качества, и, возможно, даже индивидуальный запах, — рассказал он.

Ранее ветеринар Андрей Руденко заявил, что с наступлением отопительного сезона кошки часто засыпают на батареях, однако это может быть вредно для их здоровья. По его словам, перегрев внутренних органов вызывает кожные проблемы, приводит к выпадению шерсти и обострению хронических заболеваний у животных.