В Европе обсуждают строительство стены для беспилотников ЕС и Украина обсудят создание стены для защиты от беспилотников

Семь стран Европейского союза совместно с Еврокомиссией и Украиной обсудят инициативу о создании «стены для беспилотников», сообщает Politico со ссылкой на заявление представителя ЕК Томаса Ренье. Переговоры пройдут в онлайн-формате с участием Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, Румынии и Болгарии.

Это конкретное продолжение заявления [главы ЕК Урсулы] фон дер Ляйен, поскольку недавние атаки <...> уже произошли в Румынии и Польше, — заключил Ренье.

Ранее в Осло задержали двух граждан Сингапура после появления неопознанных беспилотников над военными объектами. Как сообщили норвежские власти, дроны были обнаружены силами обороны, а в тот же день аналогичное произошло в аэропорту Копенгагена.

До этого министр внутренних дел Германии Александр Добриндт анонсировал планы по усилению защиты от беспилотников на фоне учащения случаев их использования. Он заявил о необходимости интеграции полицейских и военных систем, назвав эту задачу ключевой для предстоящей конференции глав МВД федеральных земель.