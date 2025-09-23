Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 11:45

Мэр украинского города рассказал, когда обнаружил «жучки» в своем кабинете

Мэр Львова Садовый нашел прослушку в офисе после визита Стефанчука и Свириденко

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что обнаружил в своем рабочем кабинете скрытое прослушивающее устройство вскоре после визита в офис премьер-министра Украины Юлии Свириденко и спикера Верховной рады Руслана Стефанчука. В интервью изданию «Украинская правда» глава города отметил, что на этих встречах «ничего особенного не обсуждалось».

У меня есть очень много вопросов, потому что буквально за последний месяц у меня в кабинете была встреча с госпожой премьер-министром, потом два раза был спикер парламента, было много иностранных гостей. И если эти разговоры станут публичными, это нехорошо. Хотя мы, честно говоря, ничего там особенного не говорили, — сказал руководитель города.

Ранее во Львове в кабинете мэра Андрея Садового было обнаружено прослушивающее устройство. Как сообщил он сам, микрофон, сим-карта и карта памяти были «криво припаяны» внутри обычного зарядного блока радиотелефона. Садовой выразил удивление, предположив, что прослушку могли установить украинские спецслужбы. Он призвал СБУ и контролирующие органы провести расследование.

До этого политолог Владимир Скачко в беседе с NEWS.ru отметил, что жители Львова постепенно перестают бояться говорить на русском языке, что способствует определенной русификации города. По его словам, этому также способствует приток беженцев из регионов, где русский язык распространен значительно шире. Эксперт считает, что пока Киев не применяет жесткие меры против использования русского языка, люди становятся все смелее в его употреблении.

Руслан Стефанчук
Львов
Украина
прослушивание
