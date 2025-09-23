«Интервидение-2025»
23 сентября 2025 в 11:31

Депутат удивилась долготерпению энергетиков к долгам за замок Пугачевой

Депутат Разворотнева удивилась, что замок Пугачевой не обесточили за долги

Светлана Разворотнева Светлана Разворотнева Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Накопившийся за подмосковным замком Аллы Пугачевой и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) долг за электричество в полмиллиона рублей вызывает удивление, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. В беседе с aif.ru она отметила: вопрос даже не в сумме задолженности, а в том, что электроснабжение объекта до сих пор не прекращено.

Удивительно, как вообще долг такого размера мог накопиться без отключения электричества. Поставщик может начать процесс отключения с первого дня просрочки. Конечно, там есть определенные процедуры <…> В течение месяца можно было полностью дом обесточить, — сказала Разворотнева.

Подготовка к судебному разбирательству по этому вопросу запланирована на 25 сентября. Данное дело уже находится в производстве у Черемушкинского суда Москвы.

Ранее сообщалось, что покинувший Россию Галкин не оплатил свет в замке в деревне Грязь, и на него подали иск в суд, в котором требуют взыскать с юмориста больше 500 тысяч рублей. Долг накопился именно за электроэнергию. Сам шоумен комментариев на этот счет не давал.

На этом фоне юрист и правозащитник Михаил Салкин заявил, что заграничный паспорт Галкина могут аннулировать из-за полумиллионного долга за электричество. По его словам, если в подобных случаях у должника не имеется второго гражданства, то пребывание за пределами РФ может быть затруднено.

Россия
Алла Пугачева
Максим Галкин
долги
