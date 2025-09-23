Узбеки примут за свою: готовим идеальный плов с изюмом на плите

Мечтаете о настоящем восточном ужине? Тогда этот рецепт узбекского плова с изюмом в казане на плите создан специально для вас. Мы приготовим его вместе, шаг за шагом, без лишних сложностей.

Для приготовления вам понадобится казан или толстостенная кастрюля. Нарежьте мясо (лучше баранину или говядину — 400 г) крупными кусками и обжарьте в разогретом казане до румяной корочки. Добавьте крупно нашинкованный лук (2 шт) и нарезанную соломкой морковь (3 шт). Обжаривайте все до мягкости овощей. Главный секрет — специи: щедро посыпьте зирой, барбарисом и черным перцем.

Следующий шаг в нашем рецепте узбекского плова с изюмом в казане на плите — закладка риса. Лучше брать пропаренный или девзиру — он не разваривается. Засыпьте промытый рис (500 г), залейте водой, чтобы она покрывала на 2 см, и готовьте на медленном огне под крышкой 30-40 минут, не мешая

Дайте готовому плову настояться 15-20 минут, затем аккуратно перемешайте снизу вверх. Раскладывайте на большое блюдо, чтобы каждый получил порцию и мяса, и риса. Этот рецепт узбекского плова с изюмом в казане на плите идеален для семейного ужина. Он не только вкусный, но и полезный благодаря овощам и сухофруктам. Попробуйте, и Восток окажется на вашем столе!

