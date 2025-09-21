Очень необычный рецепт оливье с копченой курицей и гранатом

Рекомендуем приготовить необычную версию оливье. Этот рецепт отличается от традиционного благодаря добавлению копченой курицы и свежего граната, которые придают салату особенный вкус и яркость. Он станет отличным украшением любого праздничного стола.
Ингредиенты
- Копченая куриная грудка — 300 г
- Картофель — 3 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Яйца — 4 шт.
- Майонез (или другой соус, если вы хотите снизить калорийность) — по вкусу
- Маринованные огурцы — 4 шт.
- Горошек консервированный — 1 банка (около 300 г)
- Гранат — 1/2 шт. (зерна)
- Соль, любимые приправы, перец — по вкусу
- Зелень (укроп или петрушка) — для украшения
Приготовление
Картошку с морковкой сварите в мундире. Пусть ингредиенты остынут. Избавьте от кожуры и порежьте на небольшие квадратики.
Сварите куриные яйца. Их тоже следует нарезать кубиками. А вот копченую грудку курицы нарубите на небольшие кусочки произвольной формы.
Из маринованных огурцов постарайтесь убрать лишнюю жидкость, а затем нарезать мелко.
В подходящей емкости соедините все ингредиенты, описанные выше. Слейте лишнюю жидкость из консервированного горошка, отправьте к остальным продуктам.
Добавьте зерна граната в салат, оставив немного для украшения.
Отправьте в необычное оливье майонез, посолите и поперчите по вкусу, добавьте любимые приправы. Хорошенько перемешайте.
Переложите салат в красивое блюдо, украсьте зернами граната и свежей зеленью. Подавайте охлажденным.
