Очень необычный рецепт оливье с копченой курицей и гранатом

Рекомендуем приготовить необычную версию оливье. Этот рецепт отличается от традиционного благодаря добавлению копченой курицы и свежего граната, которые придают салату особенный вкус и яркость. Он станет отличным украшением любого праздничного стола.

Ингредиенты

Копченая куриная грудка — 300 г

Картофель — 3 шт.

Морковь — 2 шт.

Яйца — 4 шт.

Майонез (или другой соус, если вы хотите снизить калорийность) — по вкусу

Маринованные огурцы — 4 шт.

Горошек консервированный — 1 банка (около 300 г)

Гранат — 1/2 шт. (зерна)

Соль, любимые приправы, перец — по вкусу

Зелень (укроп или петрушка) — для украшения

Приготовление

Картошку с морковкой сварите в мундире. Пусть ингредиенты остынут. Избавьте от кожуры и порежьте на небольшие квадратики.

Сварите куриные яйца. Их тоже следует нарезать кубиками. А вот копченую грудку курицы нарубите на небольшие кусочки произвольной формы.

Из маринованных огурцов постарайтесь убрать лишнюю жидкость, а затем нарезать мелко.

В подходящей емкости соедините все ингредиенты, описанные выше. Слейте лишнюю жидкость из консервированного горошка, отправьте к остальным продуктам.

Добавьте зерна граната в салат, оставив немного для украшения.

Отправьте в необычное оливье майонез, посолите и поперчите по вкусу, добавьте любимые приправы. Хорошенько перемешайте.

Переложите салат в красивое блюдо, украсьте зернами граната и свежей зеленью. Подавайте охлажденным.

