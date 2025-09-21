«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 13:01

Очень необычный рецепт оливье с копченой курицей и гранатом

Необычный рецепт оливье Необычный рецепт оливье Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рекомендуем приготовить необычную версию оливье. Этот рецепт отличается от традиционного благодаря добавлению копченой курицы и свежего граната, которые придают салату особенный вкус и яркость. Он станет отличным украшением любого праздничного стола.

Ингредиенты

  • Копченая куриная грудка — 300 г
  • Картофель — 3 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Яйца — 4 шт.
  • Майонез (или другой соус, если вы хотите снизить калорийность) — по вкусу
  • Маринованные огурцы — 4 шт.
  • Горошек консервированный — 1 банка (около 300 г)
  • Гранат — 1/2 шт. (зерна)
  • Соль, любимые приправы, перец — по вкусу
  • Зелень (укроп или петрушка) — для украшения

Приготовление

Картошку с морковкой сварите в мундире. Пусть ингредиенты остынут. Избавьте от кожуры и порежьте на небольшие квадратики.

Сварите куриные яйца. Их тоже следует нарезать кубиками. А вот копченую грудку курицы нарубите на небольшие кусочки произвольной формы.

Из маринованных огурцов постарайтесь убрать лишнюю жидкость, а затем нарезать мелко.

В подходящей емкости соедините все ингредиенты, описанные выше. Слейте лишнюю жидкость из консервированного горошка, отправьте к остальным продуктам.

Добавьте зерна граната в салат, оставив немного для украшения.

Отправьте в необычное оливье майонез, посолите и поперчите по вкусу, добавьте любимые приправы. Хорошенько перемешайте.

Переложите салат в красивое блюдо, украсьте зернами граната и свежей зеленью. Подавайте охлажденным.

Ранее мы делились рецептом салата «Щетка» для похудения.

Анастасия Фомина
А. Фомина
