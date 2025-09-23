Песков рассказал о влиянии атаки БПЛА на Москву на ход СВО

Атаки БПЛА, в том числе на Москву и Подмосковье, не повлияют на планы по продолжению специальной военной операции, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, российские войска принимают все меры для отражения этих угроз, передает ТАСС.

Враждебные действия продолжаются, наши военные принимают эффективные меры для купирования этих угроз. Мы продолжаем нашу специальную военную операцию, — отметил Песков.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 23 сентября силы ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников, атаковавших 10 регионов страны. Под удар попали Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Московская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская области, а также Крым.

Ранее сообщалось, что основной удар по Москве и Подмосковью был нанесен дронами, запущенными с Западной Украины. Беспилотники двигались к столице из Львовской и Ровенской областей малыми группами по два-четыре аппарата, в отличие от прежней тактики ВСУ, когда запускались десятки дронов одновременно. Минобороны России эту информацию не комментировало.